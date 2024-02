Ukraina väed taganesid Lastotškõne asulast Donetski oblastis

„Vaatamata vastase survele, hoiavad meie üksused aktiivset kaitset, viivad läbi manöövreid ning kõige kuumemad on endiselt Avdijivka ja Marjinka suund. Avdijivka suunal lõid meie väed tagasi 25 vaenlase rünnakut, Marjinka suunal 40. See on kõige suurem arv mitme viimase päeva jooksul. Sealjuures tõmbusid Ukraina kaitsejõud tagasi Lastotškõne külast, et organiseerida kaitse Orlivka-Berdõtši asulate liinil ja mitte lasta vaenlasel edasi liikuda,“ ütles Lõhhovi.