Taani politsei lõpetas samuti Nord Streami plahvatuste uurimise. Kreml väljendas „kõige absoluutsemat hämmeldust“

„Kindlasti, olukord on lähedane absurdile. Ühelt poolt tunnistatakse, et leidis aset ettekavatsetud diversioon, ja teiselt poolt ei mingit edasiliikumist,“ ütles Peskov. „Võttes arvesse kõiki informatsioonilekkeid, tervet hulka fakte, mis selle juurdluse käigus teatavaks said, on näha, et kõik on piisavalt selge: selle juurdluse käigus hakati, nagu öeldakse, jõudma oma lähimate liitlasteni. Selle juurdluse algetappidel pöördusime me korduvalt taanlaste poole, küsides toimunu kohta informatsiooni, aga meile öeldi ära. Me ei saanud võtta osa mingitest uurimistoimingutest ja ei või saada mingit informatsiooni ka praegu. Aga olukord on antud juhul niivõrd selge, et saab väljendada ainult kõige absoluutsemat hämmeldust ja ei midagi muud.“