56% inimestest ei pea õigeks plakateid, mis kujutavad Tallinna linnaruumi sõjas hävitatuna

Küsimus oli järgmine: „Milline järgnevatest on Teie arvates kõige tõenäolisem tulemus Venemaa-Ukraina sõjas?“ 36% vastajatest usub, et Ukraina võidab sõja, 30% vastajatest usub, et Venemaa ja Ukraina leiavad rahu nimel kompromissi ning 10% vastajatest usub, et Venemaa võidab sõja. 24% vastajatest ütles „Ei oska öelda“.