USA õhuväelane pani end Iisraeli saatkonna juures Washingtonis põlema

Washingtoni politsei teatas CNN-ile, et reageeris kohaliku aja järgi umbes kell 13, et aidata USA Salateenistust pärast seda, kui üks isik oli end saatkonna ees põlema süüdanud.

Juhtunust on olemas ka video, milles mees ütleb CNN-i teatel, et on Aaron Bushnell, ja teatab, et „ma ei ole enam genotsiidi kaasosaline“ ning see, mida ta teeb, on minimaalne võrreldes palestiinlaste kannatustega.