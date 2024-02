Venelased lasid Bahmuti all maha 7 Ukraina sõjavangi

Lubinetsi avaldatud videos on näha, kuidas mitu Ukraina sõjaväelast end vangi annab. Selgelt on näha, kuidas nad käed üles tõstavad, näidates, et neil ei ole relvi ja nad ei kujuta endast ohtu.

„Selline mahalaskmine on sõjakuritegu! Nüüd on meile ka teada, millisest Vene armee sõjaväeosast need sõjaväelased on, kes ukrainlased halastamatult hukkasid,“ lisas Lubinets.