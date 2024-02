Valgevene parlamendivalimised on võimude kontrollitud

„Hääletussedelil pole inimesi, kes pakuksid tõelisi muutusi, sest režiim on lubanud osaleda ainult talle mugavatel nukkudel,“ ütles Leedus viibiv opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja videoavalduses. „Me kutsume üles boikoteerima seda mõttetut farssi, ignoreerima neid valimisi ilma valikuvabalt,“ lisas ta.

Pühapäevased valimised Valgevenes on esimesed pärast 2020. aastal vaidlusi tekitanud hääletust, mis andis Lukašenkale kuuenda ametiaja ja vallandas meeleavalduslaine riigis.

Parlamendivalimised leiavad aset keset järeleandmatut eriarvamuste mahasurumist. Opositsioon on öelnud, et teisipäeval alanud varajane hääletamine on soodne häälte manipuleerimiseks, sest valimiskastid olid viis päeva järelevalveta. Ametnike sõnul andsid 40% valijatest hääle eelhääletamise ajal.