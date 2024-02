Armeenia külmutas osalemise Venemaa juhitavas julgeolekuorganisatsioonis

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan ütles reedel väljaandele France24, et CSTO „ei ole täitnud oma julgeolekukohustusi Armeenia ees“.

Pašinjan süüdistas Moskvat suutmatuses sekkuda konflikti naaberriigi Aserbaidžaaniga, kes ei ole osa liidust.

„See ei oleks saanud mööduda ilma tagajärgedeta. Ja tagajärg on see, et praktikas oleme oma osalemise CSTO-s põhimõtteliselt külmutanud,“ sõnas Pašinjan.

Armeenia ja Aserbaidžaani pinged jõudsid haripunkti septembris, kui viimane alustas pealetungi Mägi-Karabahhi piirkonna tagasivallutamiseks. Sündmuse tõttu põgenesid piirkonnast 100 000 armeenlast. Moskva oli paigutanud piirkonda rahuvalveväed, mis enne rünnakut oma positsioonidest loobusid.

Paar päeva enne sündmust ütles Pašinjan Politicole, et Moskva missioon on ebaõnnestunud ja „Ukraina sündmuste tulemusena on Venemaa võimekus muutunud“, mistõttu Venemaa ei taha või ei suuda oma partnereid kaitsta. Ta lisas, et Armeenia teeb koostööd EL-i ja USA-ga, et viia läbi hulgaliselt demokraatlikke reforme.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Armeenia ei ole CSTO-st lahkumise otsuse kohta ametlikku teadet esitanud. „Siin on väga oluline mõista üksikasju ja loodame, et meie Armeenia sõbrad selgitavad meile kõike,“ sõnas ta.