President Karist ja Eesti Vabariiki õnnitlesid sünnipäeva puhul Biden, Zelenskõi ja mitmed teised riigipead

Ajal, mil Euroopa Liit peab end reformima ja samaaegselt valmistuma järgmiseks laienemiseks, loodan, et meie koostöö jätkub ja süveneb ning me jätkame ühiselt Euroopa Liidu suveräänsuse ja vastupanuvõime tugevdamist.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi palus Karisel vastu võtta siirad õnnitlused Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva puhul. „Oleme tänulikud Eesti Vabariigile ja Teile isiklikult Ukraina tugeva toetuse eest Venemaa täiemahulise agressiooni vastu võitlemisel,“ sõnas Zelenskõi õnnitluses. „On oluline, et mõistes territoriaalse iseseisvuse, suveräänsuse ja vabaduse väärtust, seisaks Eesti rahvas selles võitluses kõrvuti ukrainlastega.

Õnnitluskirjad on teiste seas saatnud ka Austraalia kindralkuberner David Hurley ja Kanada kindralkuberner Mary May Simon, Austria president Alexander Van der Bellen, presidentidest on õnnitlusi saatnud Läti president Edgars Rinkevics, Poola President Andrzej Duda, Horvaatia president Zoran Milanović, Iirimaa president Michael Daniel Higgins, Itaalia president Sergio Mattarella, Türgi president Recep Tayyip Erdoğan, India president Droupadi Murmu, Lõuna-Korea president Yoon Suk-yeol ja paljud teised.