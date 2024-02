Ukrainale sõjalise abi saatmise vastu olnud Wilders muutis oma seisukohta

Novembris Hollandi parlamendivalimised võitnud Vabaduspartei (PVV) juht Wilders on mitu kuud väitnud, et Holland peaks lõpetama relvade tarnimise Ukrainale, kuna vajaks relvi enda kaitsmiseks.

„Holland on teiega. Isegi kui see võtab kaua aega ja isegi kui see on raske,“ ütles Rutte.