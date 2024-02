DELFI UKRAINAS | Boris Johnson õnnitles Eestit ja kutsus üles valvel olema

Johnson alustas sõnavõttu peaminister Kallase tervitamisega. „Arvan, et Ühendkuningriikidel ja Eestil on suurepärane strateegiline suhe,“ rääkis ta. „Seda on näha Tapa operatsioonis ja mujal. Ja me oleme selle üle aastate paika saanud ning soovin Eestile väga rõõmsat iseseisvuspäeva. See, mis toimub Ukrainas, näitab, et peame kogu aeg valvel olema.“

Küsimusele, kas as Venemaa võib Eestit rünnata, vastas Johnson: „Ma arvan, et see oleks hullumeelne. Arvan, et see on väga-väga ebatõenäoline. Aga see, mis praegu toimub, näitab, et peame olema valmistunud.“