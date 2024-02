VIDEO | Haridusteadlane Grete Arro presidendi kõnest: see puudutas ühiskonna nõrgemaid hääli

Arro sõnas, et kuulis sellest tasakaalu, lisaks tõi kõne esile teemad, mis puudutavad väiksemaid gruppe ja nõrgemaid hääli ühiskonnas.

President on kuulanud terava kõrvaga, millised allhoovused haridusvaldkonnas valitsevad, tunnustas Arro. „Räägime võib-olla liiga palju suurtest teemadest, aga ta tõi väga ilusti välja, kuidas haridus on seotud kõigi teiste teemadega,“ märkis haridusteadlane.

Delfi uuris Arrolt, kas keerulises valdkonnas tegutseval teadlasel on täna hea päev. Arro nentis vastuseks, et suur osa haridusvaldkonna töötajatest ei oska tõepoolest tööst pausi teha ja tähistada. „Aga kontsert oli suurepärane, see tegi meile mõnusa pausi ja võimaldas korraks vaadata suurt pilti.“