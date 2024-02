VIDEO | Zelenskõi pöördumine ukrainlaste poole: „Rahvas, kes seisis kolm päeva. Ega langenud neljandal.“

„Kallis suure riigi suur rahvas, ma olen teist igaühe üle ääretult uhke,“ kirjutas Zelenskõi postituses. „Ma imetlen teist igaüht. Ma usun teist igaühesse. Iga normaalne inimene soovib sõja lõppu. Aga keegi meist ei luba, et lõpu leiaks Ukraina.

Seetõttu lisame alati, kui räägime sõja lõpetamisest, klausli: meie tingimustel. Seetõttu on sõna „rahu“ kõrval alati veel üks sõna: „õiglane“. Seetõttu ilmub tulevikus sõna „Ukraina“ kõrvale alati sõna „iseseisev“. Selle eest me võitleme. Ja me võidame. Meie elu parimal päeval.