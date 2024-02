FOTOD | Vabaduse väljakul toimub kaitseväe paraad. Kohal on rohkelt huvilisi

Pärast paraadmarssi on huvilistel võimalus tutvuda kaitseväe ja meie liitlaste tehnikaga. Näha saab Eesti kaitseväe jalaväe lahingumasinat CV9035EE, soomustransportööre Pasi XA188 ja XA-180EST, Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa lahingutehnikat, õhutõrjeraketisüsteemi Mistral ja 23 mm õhutõrjekahurit, tankitõrje raketisüsteemi Javelin, meditsiinisoomukit, liikursuurtükki K9 ja uus 4x4 Nurol Makina ratassoomuk, mille eeldatav tarneaeg on selle aasta lõpus. Samuti on uutest võimetest esindatud õhutõrjesüsteem PIORUN.