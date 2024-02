Navalnõi pressiesindaja Kira Jarmõš andis sotsiaalmeedias teada, et üks uurimiskomitee uurija helistas täna Ljudmilale ning esitas talle ultimaatumi. Too rääkis, et Ljudmila peaks nõustuma salajase matusega, millest avalikkus kuidagigi osa ei saa. Kui ema keeldub, maetakse Navalnõi maha koloonia territooriumile. Uurija ütles, et emal on otsustamiseks aega kolm tundi.