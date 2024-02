Kui Delfi teisipäeva ennelõunal sündmuskohal käis, sõnas päästeameti Ida regiooni peademineerija Rasmus Rooden, et ilmselt läheb töödega õhtuni. Samal ajal möödus auto, millel järelkäru ühes välitualettidega. Viimased toodi kohale töötajate tarbeks, kuna aega kulus ju ohtralt.

Tolleks õhtuks aga oli selge, et läheb veelgi kauem, kui esiti arvati. Alles kolmpäeva õhtul kinnitas päästeamet, et demineerimistööd on lõpetatud ning inimesed lubatakse kodudesse tagasi. Kokku teostati demineerimistööde käigus kolm suuremat kontrollitud plahvatust, mille käigus hävitati kohapealt leitud lõhkeaine.