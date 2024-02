Riigikogu juhatus muutis kuue komisjoni koosseisu. Kas viimaks selgub, kellest saab Keskerakonna fraktsiooni esimees?

Keskerakonna riigikogu fraktsioonis on praegu kuus saadikut. Nii teised opositsiooniparteid kui koalitsioonierakonnad arutlevad, mil ometi valib keskfraktsioon endale uue esimehe. Allikate sõnutsi tõkestab see üldiselt ka tööd vanematekogus ja probleeme on komisjonikohtadega.

Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik ütles paar nädalat tagasi, et enne nad fraktsiooni juhti ei vali, kui kõik pole komisjonidega selge. Ta märkis, et neil on väga väike fraktsioon ja just töökoormuse osas on jaotus oluline. Ehk fraktsioonijuhil ei saa olla paralleelselt suur koormus komisjonide puhul.