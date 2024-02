Erakonna esimees Mihhail Kõlvart sõnas, et reiting hüppabki pidevalt ning praegu on veel vara teha järeldusi. „Loomulikult me jälgime reitingut, aga me ei saa enda tegevusi planeerida lähtuvalt reitingust,“ rääkis ta. „Seda enam, et reitingud hüppavad ja paar nädalat tagasi oli suur tõus. See ei tähenda, et peaks suur optimism tekkima, aga ka vastupidi, kui on mingi negatiivne tulemus siis ei pea sellest põhimõtteliselt lähtuma enda tegevustes.“