Saksa relvajõudude ülem on kindel, et Putini väed saaksid Balti riikides NATO-lt lüüa

Küsimusele, kas Balti riikidesse paigutatud Saksa ja teised NATO väed on piisavalt tugevad, et Venemaa sissetung tagasi lüüa, vastas Breuer: „Jah. Mul ei ole selles kahtlust. Aga eelkõige on see heidutuse asi. Meie praeguse hinnangu põhjal ei ole minu praegune mure niivõrd Venemaa sissetung lähitulevikus. Pigem on minu rollis peainspektorina suurima tähtsusega saavutada järgmise viie aastaga Saksamaa relvajõudude valmisolek. Me nimetame seda Kriegstüchtigkeit’iks – võitluseks valmis, võimeline ja tahtlik olemine. Me oleme õigel teel,“ ütles Breuer.