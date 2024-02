VIDEO | Kaitseväe luurekeskuse ülem: ukrainlased on suutnud Vene sõjamasinat sisuliselt paigal hoida

Kiviselja sõnul on viimase aasta sündmused rindel olnud ukrainlastele mõnevõrra ootamatud. Samas tõi ta välja, et ka Vene relvajõud pole viimase aasta jooksul suutnud oluliselt edeneda.

„Ukrainlased on selle ressursiga, mis neil on, väga hästi hakkama saanud. Nad on suutnud hoida seda suurt Vene Föderatsiooni sõjalist masinavärki sisuliselt paigal.“

Kiviselg ütles, et tõenäoliselt sellel aastal mõlemad osapooled konsolideerivad oma üksusi, et teha need piisavalt suurteks ja võimekateks, et alustada pealetungi.

„Pigem ma näen, et selle aasta esimeses pooles käib üksuste väljaõpetamine ja ette valmistamine ja eks siis suveks on näha kui palju üksusi on välja õpetatud ja kas Vene Föderatsioon viib läbi mobilisatsiooni täiendavalt või mitte,“ ütles Kiviselg.

