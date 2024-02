FOTOD | President Karis andis üle teenetemärgid Heremile, Madisele ja Kontaveitile

Õiguskantsler Ülle Madise pälvis Riigivapi III klassi teenetemärgi riikluse edendajana. Madise on olnud õiguskantsler alates aastast 2015 ning alates 2011. aastast on ta ka Tartu Ülikooli avaliku õiguse instituudi riigi- ja haldusõiguse õppetooli riigiõiguse professor. Ta on olnud Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaande peatoimetaja.