Orbáni ja Kristerssoni pressikonverentsil teatati, et Ungari ostab Rootsilt juurde 4 hävituslennukit

Raadiointervjuus ütles Orbán, et riigid peavad aktsepteerima teineteise erinevusi. Orbáni sõnul on Ungaril teistsugused „kristlikud“ väärtused kui Rootsil ning Ukrainas on Rootsi rohkema sõja eestkõneleja, samas kui Ungari on rahu eestkõneleja.