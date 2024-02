EL võttis vastu 13. Venemaa-vastaste sanktsioonide paketi

Paketi eesmärk on täiendavalt piirata Venemaa juurdepääsu sõjatehnoloogiale, näiteks droonidele, ning lisada sanktsioneeritute loetellu Venemaa sõjategevuses osalevaid ettevõtteid ja üksikisikuid. Koos uue paketiga ulatub loetelu kannete arv üle 2000. Euroopa Komisjon jätkab liikmesriikide toetamist, et tagada meetmete tõhus rakendamine, ning teeb tihedat koostööd kolmandate riikidega, et võidelda sanktsioonidest kõrvalehoidmise vastu.