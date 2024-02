Trump püüab saladokumendite ebaseadusliku hoidmise süüdistusest vabaneda presidendi puutumatusele rõhudes

Advokaadid väidavad, et Trump võis dokumendid endale jätta, sest määras need isiklikeks materjalideks president olles, vahendab Guardian.

Advokaadid kirjutasid 22-leheküljelises esildises, et otsus määrata dokumendid isiklikeks materjalideks seaduse nimega Presidential Records Act alusel tähendab, et see oli Trumpi presidentuuri ametlik akt, mille eest ei saa talle süüdistust esitada, vahendab Guardian.

Trump on varem selle kriminaaljuurdluse käigus väitnud, et dokumendid vabanesid automaatselt salastuse alt, kui ta viis need Valge Maja residentsi, või et ta võis need salastatusest vabastada oma peas.