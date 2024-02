Lavrov: läänel ei ole õigust Navalnõi asjus Venemaa siseasjadesse sekkuda, keegi ei tea, mis temaga Saksamaal tehti

„Ei ole õigust nendel inimestel sekkuda meie siseasjadesse. Seda enam, et neil endal on selline palk silmas Julian Assange’i, Gonzalo Lira näol, kes suri piinamiste tõttu Ukraina vanglas. Ja ei ameeriklased ega keegi teine lääne tegelastest ole seda kuidagi isegi kommenteerinud,“ lausus Lavrov pärast G20 välisministrite kohtumist Rio de Janeiros, vahendab Interfax.

„Kui veel rääkida nõudmistest, mis praegu kõlavad – nõuame avalikku, sõltumatut uurimist – no häbi on ju,“ lisas Lavrov.

„Meie ei ole nõudnud uurimist seoses sellega, mis on juhtunud ühe või teise riigi kodanikuga, kuigi miski ei segaks neil ka selle üle muretseda, aga kui lasti õhku meie omand – Nord Stream. Mis meile öeldi? Meile öeldi, et ei mingit rahvusvahelist uurimist, me ise uurime. Siin on erinevus lähenemistes. See ongi neokolonialism, millega me võitleme ja hakkame võitlema veel aktiivsemalt,“ teatas Lavrov.