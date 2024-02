Tšorba sõnul on selliseid kongresse toimunud Transnistria ajaloos kolm korda: teisel korral kuulutati välja moodustise iseseisvus. See tähendab, et kõigi tasemete rahvasaadikute kongress kutsutakse kokku ainult „võtmetähtsusega otsuste langetamiseks“, kirjutas Tšorba Facebookis, vahendab RTVI.