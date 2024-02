FOTOD | President Karis andis Andrus Merilole brigaadikindrali auastme

Karis andis Kadriorus Kaitseväe liputoimkonnale vabariigi aastapäeva paraadil kasutamiseks üle Kaitseväe ohvitseri mõõga numbriga 0001. Seejärel toimus Andrus Merilole brigaadikindrali auastme ülendamise tseremoonia.

„Minu jaoks on Eesti kindralile iseloomulikud eelkõige kolm asendamatut omadust: ausus iseenda ees, julgus hirmu ees ja eeskuju oma sõdurite ees,“ ütles riigipea Merilole brigaadikindrali auastet andes. „Härra kindral, palun kanna uut auastet uhkuse, aga ka vastutusega. Näita oma tegudega, et peab paika ütlus: tugeva kindrali alluvuses ei ole nõrku sõdureid.“

President Karise sõnul on brigaadikindral Merilo oma senise karjääri jooksul tõestanud, et nende märksõnade kaudu saab ka teda iseloomustada, sest ta on üle kolme aastakümne kaitsnud meie riiki ning juhtinud Eesti sõdureid ja üksusi meie aja kuumades lahingutes. Riigipea tõi esile, et oma pühendumusega on brigaadikindral Merilo teeninud ära lugupidamise ning seda ka väljaspool kaitseväge ja väljaspool Eestit.

Valitsus kinnitas neljapäeval kaitseministri ettepaneku nimetada alates selle aasta 1. juulist kaitseväe juhatajaks praegune 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Andrus Merilo ja vabastada praegune kaitseväe juhataja kindral Martin Herem oma ametikohalt selle aasta 30. juunil.

„Kuigi kindral Herem on veel neli kuud kaitseväe juhataja, soovin teda südamest tänada Eesti kaitseväe senise arendamise eest ja muuhulgas selle eest, et kaitseväes on sirgunud suurepäraseid ohvitsere, kellest ühest saab ka järgmine juhataja. Olen kindel, et kolonel Merilost saab kaitseväele väga võimekas juht, kelle käe all jätkub meie kaitsevõime viimaste aastate tempokas arendamine ning kelle sõna maksab nii kaitseväe sees kui ka väljas,“ ütles Pevkur.