Putin teatas, et vaatamata solvangutele on Biden Venemaa jaoks eelistatavam presidendikandidaat

„Me hiljuti rääkisime teiega ja te küsisite minult, kes on meie jaoks USA tulevase presidendina eelistatavam, ja ma ütlesin, et me töötame igasuguse presidendiga, aga ma arvan, et meie jaoks, Venemaa jaoks on Biden eelistatavam,“ lausus Putin propagandist Pavel Zarubinile, vahendab Interfax.

„Ja otsustades selle järgi, mida ta nüüd ütles, on mul absoluutselt õigus, sest see on adekvaatne reaktsioon sellele, mida mina ütlesin,“ lisas Putin. „Ta ei saa mulle öelda: „Volodja, tubli, aitäh, sa aitasid mind väga.“ Me saame aru, mis seal sisepoliitilisest vaatepunktist toimub, ja see reaktsioon on absoluutselt adekvaatne, tähendab, mul oli õigus.“

„Minult küsiti, mis on meie jaoks parem. Ma ütlesin siis ja arvan nii ka praegu ja võin korrata – Biden,“ rõhutas Putin.

Putin kommenteeris küsimust, kes oleks USA presidendina Venemaa jaoks parem, kas Biden või Donald Trump, 15. veebruaril.

„Biden. Ta on kogenum inimene, ta on prognoositav, ta on vana formatsiooni poliitik,“ ütles Putin siis.

Biden nimetas üleeile rahakogumisüritusel San Franciscos Venemaa presidenti Vladimir Putinit „hulluks litapojaks“.

Tõsi, Biden kasutas inglise keeles lühendit „SOB“, mitte ei öelnud „son of a bitch“, mida ta on küll ka varem teiste kohta kasutanud.

„See on eksistentsiaalne oht. See on kliima. Meil on hull SOB nagu see tüüp Putin ja teised ja me peame alati muretsema tuumakonflikti pärast, aga eksistentsiaalne oht inimkonnale on kliima,“ ütles Biden väikesele grupile annetajatele.

Venemaa suursaadik Washingtonis Anatoli Antonov teatas, et USA välisministeeriumile saadeti Bideni sõnade pärast protestinoot.

„Niipea, kui riigidepartemang täna hommikul tööd alustas, saatsime me karmi protestinoodi solvangute nördima paneva iseloomu ja lubamatuse kohta Ameerika juhtkonna poolt Venemaa presidendi aadressil,“ teatas Antonov.