Politsei hoiatab valeraha leviku eest. Ringluses võib olla paari tuhande euro väärtuses võltsitud kupüüre

„Üldiselt Eestis suurtes kogustes valeraha ei levi, kuid aasta algusest teavitati politseid mitmetest valerahaga maksmise juhtumitest, mistõttu tekkis kahtlus, et keegi võib seda kohapeal valmistada. Samuti kahtlustame, et 18-aastane mees võis müüa valeraha sotsiaalmeedia gruppides teistele inimestele, kes on püüdnud sellega osta asju või maksta teenuste eest. Need võltsitud rahatähed on tehtud tavalisest paberist ja neil puuduvad turvaelemendid,“ lisas Tooming.