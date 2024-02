USA kehtestab Venemaale seni suurima sanktsioonide paketi

Koostöös teiste riikidega võetavad meetmed on suunatud Venemaa sõjalis-tööstuslikule kompleksile ja kolmandates riikides asuvatele ettevõtetele, mis hõlbustavad Venemaale juurdepääsu soovitud kaupadele, ütles Adeyemo, kuna Washington püüab Venemaad sõja ja opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi surma eest vastutusele võtta.

Pakett on viimane tuhandetest Moskva vastu suunatud sanktsioonidest, mille Ameerika Ühendriigid ja nende liitlased on välja kuulutanud pärast Venemaa 2022. aasta sissetungi Ukrainasse, mille käigus on hukkunud kümneid tuhandeid inimesi ja hävitatud linnu.