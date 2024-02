Tusk tõrjus Zelenskõi palvet alustada piiriblokaadi kõnelusi

„Kui olin veel Kiievis, leppisin kokku, et Poola ja Ukraina valitsuste kohtumine toimub Varssavis 28. märtsil,“ ütles Tusk pressikonverentsil vastuseks Zelenskõi üleskutsele kohtuda Ukraina-Poola piiril 24. veebruaril, mil möödub Venemaa täiemahulise sissetungi algusest kaks aastat.

Poola põllumeeste meeleavalduse ulatus on šokeerinud Kiievi juhte. Viimastel päevadel on põllumeeste protestid intensiivistunud - blokeeritakse piiripunkte ja maanteid, protestijad on lasknud Ukraina viljal voolata veokitelt maha ning ühel traktoril oli ka Putini-meelne loosung.