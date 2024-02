Ülikoolid soovivad endale seaduses erandit, ministeerium näeb selles korruptsiooniohtu

Justiitsministeeriumi dokumendiregistris on leitav arutelu ministeeriumi ja Rektorite Nõukogu vahel, kus viimane soovib muudatust korruptsioonivastases seaduses. Ülikoolide sõnul on teadlased tihti ainsad, kes saavad oma teadustööd praktikasse eraettevõtte alt rakendada, kuid praeguse seadusandluse järgi riskivad nad seda tehes korruptsioonikahtluse alla sattumisega. Justiitsministeerium aga leiab, et seadusemuudatus looks hoopis suurema korruptsiooniriski.