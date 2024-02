Peaministri aastapäevakõne: meil on ebameeldiv naaber, aga tegutseme selle nimel, et ta meid ei julgeks tülitada

„Suures plaanis võib nii meie kui kogu maailma mured kokku võtta ühe sõnaga – sõda,“ märkis Kallas. „Suure sõja algusest saab ülehomme kaks aastat. Juba kaks aastat tõrjub Ukraina rahvas oma agressiivse naabri – Venemaa – rünnakuid ja kaitseb ennast erakordse vaprusega kõigil rinnetel. Kaitseb end, kuna on näinud, mis juhtub siis, kui venelased võidavad.“

Peaminister nentis, et kuigi sõjaväsimus levib, ei tohi Ukraina võitlusest ja kannatusest olla ükskõik ühelgi inimesel. „Ukraina president on sõja algusest palunud lääneriikidelt – sealhulgas ka meilt – abi, toetust ja solidaarsust. Ta ei ole meilt palunud, et me valaksime verd või riskiksime oma eludega. Ta on palunud meilt, et me oleksime valmis loobuma mõnest oma mugavusest selleks, et anda abi Ukrainale ja ukrainlastele. Nendele samadele ukrainlastele, kes juba kaks aastat valavad verd, higi ja pisaraid ka meie iseseisvuse eest.“

Vabariigi 106. sünnipäeva eel rõhutas Kallas, et Eesti on täna edukas riik, kellel on tugevad ja ustavad liitlased. Eesti panustab kaitsesse rohkem kui kunagi varem. „Võrdleme kümne aasta taguse ajaga ja avastame, et meie kaitse-eelarve on sel aastal neli korda suurem samas, kui kogu riigi eelarve maht on sama ajaga kasvanud ainult kaks korda.“

Peaminister nentis, et suurema osa maksutulust investeerib riik julgeoleku kindlustamisse. „Olgu see siis investeeringutena otsestesse kaitsekulutustesse, energiajulgeolekusse või kasvõi eesti-keelsele haridusele üleminekusse. Me teeme ära palju asju, mida oleks tulnud ammu teha ja mida praegu edasi lükata oleks lihtsalt vastutustundetu.“ Viidates Venemaale, tõdes peaminister: „Meil on ebameeldiv naaber, aga me tegutseme sihikindlalt selle nimel, et ta meid kunagi ei julgeks tülitada.“