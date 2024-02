Kaja Kallas aastapäevakõnes: ma ei tea, kaua ametis veel suudan vastu pidada, aga luban, et iga mu otsus on olnud kantud soovist teha Eesti paremaks

Viimased neli aastat on kestnud erinevad kriisid ning peaministri sõnul ei seljata valitsus üksinda neist ühtegi. „Seda saame teha ainult kõik ühes koos, kokku hoides ja kokkuhoidlikult elades. Riik üksi ei saa kogu vastutust enda kanda võtta. Me kõik, iga inimene ja ettevõte, vastutame oma toimetuleku eest. Meie olemegi see oma riik, mingisugust teist Eestit ei ole meie kõrval olemas.

Peaminister nentis, et suurema osa maksutulust investeerib riik julgeoleku kindlustamisse. „Olgu see siis investeeringutena otsestesse kaitsekulutustesse, energiajulgeolekusse või kasvõi eesti-keelsele haridusele üleminekusse. Me teeme ära palju asju, mida oleks tulnud ammu teha ja mida praegu edasi lükata oleks lihtsalt vastutustundetu.“ Viidates Venemaale, tõdes peaminister: „Meil on ebameeldiv naaber, aga me tegutseme sihikindlalt selle nimel, et ta meid kunagi ei julgeks tülitada.“

Vabariigi 106. sünnipäeva eel rõhutas Kallas, et Eesti on täna edukas riik, kellel on tugevad ja ustavad liitlased. Eesti panustab kaitsesse rohkem kui kunagi varem. „Võrdleme kümne aasta taguse ajaga ja avastame, et meie kaitse-eelarve on sel aastal neli korda suurem samas, kui kogu riigi eelarve maht on sama ajaga kasvanud ainult kaks korda.“

Peaminister nentis, et kuigi sõjaväsimus levib, ei tohi Ukraina võitlusest ja kannatusest olla ükskõik ühelgi inimesel. „Ukraina president on sõja algusest palunud lääneriikidelt – sealhulgas ka meilt – abi, toetust ja solidaarsust. Ta ei ole meilt palunud, et me valaksime verd või riskiksime oma eludega. Ta on palunud meilt, et me oleksime valmis loobuma mõnest oma mugavusest selleks, et anda abi Ukrainale ja ukrainlastele. Nendele samadele ukrainlastele, kes juba kaks aastat valavad verd, higi ja pisaraid ka meie iseseisvuse eest.“

Samuti rääkis peaminister võimalustest, mis kriisides peituvad. „Iga kriis tähendab ka uusi võimalusi neile, kes on kiired ja nutikad. Me oleme näidanud oma võimekust kiirete muutustega kaasa minna ja neid vedada,“ ütles Kallas. Näiteks on käesolev kriis välja toonud suuri vajakajäämisi kogu maailma kaitsetööstuses.

„Droonid, tark laskemoon, mehitamata sõjamasinad – need on näited ainult mõnedest relvadest, mille edukaks tootmiseks meil on head eeldused. Me oleme võimelised langetama kiireid poliitilisi otsuseid, meil on olemas ettevõtlikud inimesed ja nutikas tööjõud. Eestisse investeerimise vastu on viimasel ajal huvi üles näidanud mitmed suured rahvusvahelised kaitsetööstusettevõtted. See võiks anda olulise tõuke ka meie järgmiseks majandusarengu hüppeks.“

Kõne lõpu osas nentis Kallas, et valitsusjuhina on tema tegutsemise pidepunktid parem, jõukam ja turvalisem Eesti. „Ma olen südamest tänulik nende kolme aasta ja 27 päeva eest, mis mulle on antud Eestit peaministrina teenida,“ sõnas ta ja lisas: „Luban teile, et iga minu otsus, iga minu samm on olnud kantud soovist teha Eesti paremaks, jõukamaks ja turvalisemaks riigiks. Ja ma luban teile, et ka tulevikus saavad just need kaalutlused olema minu tegutsemise pidepunktid – parem, jõukam ja turvalisem Eesti.“

Kõne täistekst:

Head eestimaalased, kallid tartlased!

Ülehomme tähistame oma väikese aga samas nii suure Eesti Vabariigi 106.sünnipäeva. Palju õnne meile kõigile selle puhul! Seekord ei pea ma kõnet mitte ainult ülikoolilinnas, Emajõe Ateenas, heade mõtete linnas. Ma pean kõnet Euroopa selle aasta kõige kultuursemas linnas – Euroopa 2024.aasta kultuuripealinnas! Tartu ja tartlased on parim tõestus sellele, et ka kõige keerulisematel aegadel saame me hakkama, sest me oleme vaimult suured. Meie keel ja kultuur on meid liitnud ja hoidnud täpselt nii, nagu ka meie 106.aastaseks saava riigi mõte on sõnastatud meie Põhiseaduse preambulas: tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade.