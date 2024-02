Navalnõi ema nägi oma poja surnukeha. Tema sõnul nõuavad ametnikud salajast matust

Navalnõi ema rääkis videopöördumises, et kolmapäeva õhtul viidi teda surnukuuri, kus ta nägi oma poja surnukeha. „Uurijad väidavad, et nad teavad surma põhjust,“ ütles ta.

Navalnaja lisas, et ametnikel on valmis kõik meditsiinilised ja juriidilised dokumendid. Dokumentidel märgiti, et surma põhjused olid loomulikud.

„Seaduse järgi oleks nad pidanud mulle kohe Aleksei surnukeha andma, kuid nad pole seda siiani teinud,“ jätkas ta.

„Nad hoopis šantažeerivad mind, seavad mulle tingimusi – kuhu, millal ja kuidas Aleksei tuleb matta. See on ebaseaduslik,“ lisas Navalnaja.

„Minu juuresolekul saavad nad korraldusi kas Kremlist või juurdluskomitee keskaparaadist,“ märkis ta ja lisas, et võimud tahavad Navalnõi matuseid teha salaja.

Ta ütles, et võimud tahavad teda viia surnuaeda värske haua juurde ja öelda: „Siin lamab teie poeg.“

„Ma ei ole sellega nõus. Ma tahan, et ka teil – kellele Aleksei on kallis, kelle jaoks tema surm oli isiklik tragöödia – oleks võimalus temaga hüvasti jätta,“ sõnas Navalnaja.

Navalnaja ütles, et videopöördumise filmimise põhjuseks on ametnike ähvardused. „Mulle silma vaadates ütlesid nad, et kui ma ei nõustu salajaste matustega, teevad nad midagi mu poja surnukehaga,“ ütles ta.

Navalnaja märkis, et uurija ütles talle avameelselt: „Aeg ei ole teie poolel, laip laguneb.“

Pöördumise lõpetuseks sõnas Navalnõi ema, et ta ei soovi eritingimusi, vaid et kõik toimuks seaduse järgi. „Nõuan, et mu poja surnukeha mulle viivitamatult tagastataks.“