Ettevõtja Raivo Hein jäeti välja kaitseministeeriumi teavitusklipist

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Andra Nõlvak ütles Delfile, et ministeerium saab kinnitada, et neil on töös teavitusklipp, mis räägib ajateenistuses omandatavatest oskustest, mis annavad tööturul märkimisväärse eelise.

„Tuntud ettevõtjana plaanisime kasutada ka Raivo Heina, kes tööandja vaadet esindaks. Sel korral otsustasime klipis tööandjat siiski mitte kasutada, oleme Raivo Heinaga suhelnud ja valmis koostööd tegema tulevikus.“

Kaitseministeeriumi pressiesindaja sõnul filmiti klipid veebruari alguses, kuid lõplik valik tehti alles hiljem. „Leidsime, et tööandja kasutamine klipis polnud vajalik ning sõnum ajateenistuses omandatud osksutest tuleb ka muul moel välja. Seetõttu otsustasime mitte kasutada tööandjaga filmitud lühikesi lõike.“

Raivo Hein ütles, et tema ei tea reklaamklipist midagi. „Täpselt ei tea, ei ole vaadanud, ei ole näinud.“ Klipi kohta ütles, et võib-olla see filmiti, võib-olla ei filmitud, aga tema ei mäleta. „Kõik, mis juhtus oli väga kahetsusväärne ja seda tunnistas ka Ekspress, kes viis oma parandused artiklitesse sisse,“ sõnas ta.

Hein sattus hiljuti kriitika alla

Nädalavahetusel käis Hein Ekspressi podcasti „Rööprähklejad“ avalikul salvestusel, kus muuhulgas küsiti talt publiku poolt, et mida ta teeks kui tuleks sõda. Hein vastas selle peale, et lendaks helikopteriga Saaremaale, sealt Rootsi ja lõpuks Hispaaniasse.

Pärast tutvustava loo ilmumist möödunud laupäeval, kus oli sama tsitaat ära toodud, ettevõtja põhjendas Ekspressile öeldut: „See oli sama rumal vastus, kui oli küsimus.“

Veel paar päeva hiljem saadetud kirjas viitas ta, et keegi ei tea ju hetkel päris täpselt, mida ta teeks, enne, kui selline olukord päriselt ka realiseeruks.