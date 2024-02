Tallinna linnavolikogu aseesimeheks valiti Viljar Jaamu

Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere ütles, et tal on hea meel, et volikogu opositsioonierakonnad jõudsid ühises kandidaadis kokkuleppele. „Viljari teadmised majandusest ja tema varasem kogemus ettevõtjana tagavad, et temast saab linnavolikogule väärikas aseesimees,“ sõnas Pere.