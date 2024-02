Kristiine keskuse parklasse pääsemisel kehtib eilse põlengu tagajärjel ajutine liikluskorraldus

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe palus kõigil järgida ajutist liikluskorraldust ning mitte üritada sõita Kristiine Keskuse parklasse läbi kaubanduskeskuse ja raudtee vahelt kulgeva tee, kuna see võib tekitada suure liiklusummiku Circle K tankla ümber.

„Tänan päästeameti, kiirabi ja kaubanduskeskuse töötajaid ning kõiki teisi, kes olid seotud eilse õnnetuse likvideerimisega ning kelle kiire tegevuse tulemusel suudeti vältida inimohverid ning suuremaid kahjustusi. See tulekahju näitas, et kriis võib alata iga hetk ning selleks tuleb olla pidevalt valmis.“

Kella 16.43ks oli selge, et keskus on külastajatest tühi ja päästjad said täielikult keskenduda tulekahju kontrolli alla saamisele. Tulekahju ei levinud väljastuspunktist kaugemale, suureks abiks selle leviku piiramisel oli kaubanduskeskuse sprinklersüsteem, mis ümberkaudsetes ruumides rakendus.