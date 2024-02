„Otsus oli isiklik. Minu praegune töö on väga ajanõudlik. See, mida Rohelised vajavad, mina ei saaks selliselt panustada,“ rääkis ta.

Kangur on Rakvere riigigümnaasiumis ametis õppe- ja arendusjuhina. Ta kirjeldas, et tegeleb seal loomekooli kontseptsiooniga ja tunneb, et üleüldiselt on selles valdkonnas töötades panus ühiskonna arengusse olulisel määral täidetud.