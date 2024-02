1991. – 1994. aastal Rootsi valitsusjuhina teeninud ning 2006. – 2014. aastal ka välisministrina teeninud Bildti sõnul algab Rootsi kaitse NATO idatiiva riikide kaitsmisest.

Rootsi saab ilmselt peagi NATO liikmeks. See tähendaks ühtlasi, et Eesti ründamise korral peaks Rootsi appi tulema. Miks siis ikkagi liituda teades, et see võib viia sõtta Venemaaga?