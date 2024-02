VIDEO | Hiigelauk riigi rahakotis vajab lappimist. Kaja Kallas: pall on Eesti 200 ja sotside käes

2025. aasta eelarve puhul puudub katteallikas enam kui 550 miljoni euro ulatuses, viitas Kallas. See on praegune teooria. Ent kuuldavasti võib otsitav summa kerkida ka miljardi ligi. Nimelt pole kindel näiteks see, kas makse laekub nii palju, kui on riigipoolsetes helgetes ootustes.