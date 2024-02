Medvedev: Ukraina okupeeritud alade elanikud tuleb saata Siberisse ümberkasvatamisele

„Kui need on inimesed, kes teevad Venemaale kahju, tuleb nad paljastada ja neid karistada, saata Siberisse. Vaat nii. Ümberkasvatamisele parandusliku töö laagritesse,“ lausus Medvedev, vastates küsimusele, mida teha „ootajatega“, kes jätkavad Ukraina tankide ootamist, vahendab TASS.

„Seal on lihtsalt inimesi, kes istuvad ja mõtlevad: „Kes on tugevam, seda hakkame teenima.“ Selliseid inimesi seal kindlasti on. Aga sellest hoolimata peame me töötama kõigiga. Mis siis ikka, tuleb veenda neid inimesi selles, et me naasime igaveseks,“ ütles Medvedev.