Kreml: Biden püüab käituda nagu Hollywoodi kauboi

„Venemaa presidendi pressisekretärina võin ma öelda, et sellised häbematud avaldused USA riigipea suust saavad vaevalt kuidagi haavata teise riigi pead, seda enam president Putinit. Aga see on tohutu häbi riigi enda jaoks, ma pean silmas Ameerika Ühendriikide jaoks,“ ütles Peskov intervjuus propagandist Pavel Zarubinile, mille viimane Telegramis avaldas, vahendab Interfax.

„Kui sellise riigi president kasutab sellist sõnavara, no peaks häbi olema. On selge, et härra Biden demonstreerib sisepoliitilistes huvides Hollywoodi kauboi stiilis käitumist, ta tahaks seda väga, aga ma ei usu, et see võimalik on,“ lisas Peskov.

Peskov soovitas paluda USA presidendi nõuandjatel koostada kogumiku Putini avaldustest Bideni aadressil.

„Paluda oma abidelt, et nad teeksid teile kogumiku ja leiaksid kas või ühe solvava avalduse teie aadressil president Putini poolt. Ja veel kord – häbi peaks olema,“ ütles Peskov.

Biden nimetas eile rahakogumisüritusel San Franciscos Venemaa presidenti Vladimir Putinit „hulluks litapojaks“.

Tõsi, Biden kasutas inglise keeles lühendit „SOB“, mitte ei öelnud „son of a bitch“, mida ta on küll ka varem teiste kohta kasutanud.

„See on eksistentsiaalne oht. See on kliima. Meil on hull SOB nagu see tüüp Putin ja teised ja me peame alati muretsema tuumakonflikti pärast, aga eksistentsiaalne oht inimkonnale on kliima,“ ütles Biden väikesele grupile annetajatele.