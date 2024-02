Valitsus kinnitas elanikkonnakaitse eesmärgid ja tegevusplaani

Siseminister Lauri Läänemets rõhutas, et et elanikkonnakaitse eesmärk on säästa kriisis, sealhulgas sõjaolukorras inimeste elusid ning tagada riigi toimimine. „Sõda Ukrainas on näidanud, et vastase rünnakute sihtmärgiks ei ole tingimata sõjalised rajatised, vaid just tsiviilelanikud. Riigi vastupidavuse sellise rünnaku puhul ei otsusta ainult meie sõjalised võimekused, aga ka see, et elanikud tagalas oleks kaitstud. Nõnda saab meie riik jätkata toimimist ka näiteks sõjalise rünnaku või mistahes muu kriisi korral – nagu on seda täna suutnud Ukraina ühiskond ja majandus juba pea kaks aastat,“ ütles siseminister.