VIDEO | Hiinas rammis laev silda, millelt pudenesid alla autod

Guangzhou meresõiduohutuse amet teatas, et laev oli teel Foshanist Guangzhou lõunaossa, kui rammis kohaliku aja järgi kell 5.30 Hongqili veeteel silda, vahendab Reuters.

Teada on, et kaks inimest hukkus. Üks laeva meeskonnaliige sai vigastada ja kaks päästeti. Kolm on kadunud.