VIDEO ja BLOGI | Kaja Kallas presidendi vastuvõtu ignoreerimisest: miks te mind teisiti kohtlete? Laske mul olla!

Pressikonverentsil tuli juttu kolonel Andrus Merilost kui ka elanikkonnakaitse eesmärkidest. Terviseminister Riina Sikkut märkis, et iga kriis on lõpuks terviskriis ning mida paremini oskab igaüks ennast ja teisi aidata, seda väiksem koormus on päästeametil ja teistel ametitel.

„Ta tundub võib-olla selline keeruline mõiste, samas eesmärk on väga lihtne: säästa kriisis, ka sõja olukorras, elusid,“ sõnas ta.

Kuigi pressikonverents möödus rahumeelselt, ärritus peaminister Kaja Kallas Delfi küsimuse peale. Nimelt uuris Delfi Kallaselt, et kuigi ta on väljendanud, et presidendi vastuvõtule ta ei lähe, siis on ta ka Vikerraadios muljetanud, et vastuvõttu ta ei vaata. Delfi uuris, kas tegemist on protestiga.

Kallasele küsimus ei meeldinud ning ta otsustas ette lugeda 2019. aastast pärit juhtkirja, kui Jüri Ratas ei läinud presidendi vastuvõtule. Vaata klippi:

„Ma tsiteerin: nii on ütlematagi selge, et ka peaministril on samasugune õigus nagu igal teisel eestimaalsel veeta riigi sünnipäev pere ja sõprade keskis. Keegi ei kahtlegi, et tiheda töörütmiga Jüri Ratas soovib ja vajab rohkem aega oma laste seltsis. Tsitaadi lõpp. Miks te mind nii teisiti kohtlete? Ma ei saa sellest aru,“ sõnas Kallas.

Delfi uuris siis, kas Kallas vähemasti presidendi kõnet kuulab või vaatab. Ka see küsimus ei meeldinud Kallasele.

„Küll ma loen seda kõnet! Minule näiteks meeldib nii, et kui on koosviibimine sõpade või perega, siis meil telekas ei mängi samal ajal. Me räägime juttu, me sööme maitsvat toitu. Ma ei teadnud, et on mingid kindlad reeglid kuidas tuleks seda aastapäeva tähistada ja reeglid kehtivad ainult mulle loomulikult. Teised inimesed on vabad tegema mis nad tahavad. Laske nüüd olla,“ rääkis Kallas. „Küll ma loen seda kõnet. Ja küll ma kommenteerin seda kõnet.“

Loe blogist, mida pressikonverentsil räägiti: