Biden nimetas Putinit hulluks litapojaks ja imestas Trumpi juttude üle

Tõsi, Biden kasutas inglise keeles lühendit „SOB“, mitte ei öelnud „son of a bitch“, mida ta on küll ka varem teiste kohta kasutanud. Näiteks 2022. aasta jaanuaris ütles ta „litapoeg“ telekanali Fox News Valge Maja reporteri kohta, kui arvas, et mikrofon on välja lülitatud, vahendab Reuters.

„See on eksistentsiaalne oht. See on kliima. Meil on hull SOB nagu see tüüp Putin ja teised ja me peame alati muretsema tuumakonflikti pärast, aga eksistentsiaalne oht inimkonnale on kliima,“ ütles Biden väikesele grupile annetajatele.

Bideni verbaalsed rünnakud Putini vastu on viimasel ajal ägenenud. Eelmisel nädalal süüdistas Biden Aleksei Navalnõi surmas Putinit ja „tema kõrilõikajaid“.

„Me ei tea täpselt, mis juhtus, aga ei ole kahtlust, et Navalnõi surm oli millegi tagajärg, mida Putin ja tema kõrilõikajad tegid,“ ütles Biden Valges Majas.

Eile ütles Biden veel, et teda hämmastavad vabariiklasest rivaali Donald Trumpi hiljutised avaldused, vahendab Associated Press.

Trump võrdles nimelt Navalnõi surma enda kohtuprotsessidega.

„Mõned asjad, mida see vennike on öelnud, nagu enese Navalnõiga võrdlemine ja ütlemine, et kuna meie riik on muutunud kommunistlikuks riigiks, kiusatakse teda taga, nagu Navalnõid kiusati. Ma ei tea, kust põrgust see tuleb,“ ütles Biden. „Tähendab, kui ma oleksin seisnud siin 10, 15 aastat tagasi ja öelnud midagi sellist, oleksite te kõik arvanud, et mind tuleks hullumajja panna. See hämmastab mind.“