Ukraina päästeteenistuse juht: mineeritud alade puhastamiseks kulub üle 700 aasta

„GLOBSEC-i andmete kohaselt võib kogu sõjast saastatud alade puhastamiseks kuluda üle 700 aasta, seega on meie jaoks eestlaste toetus ülioluline, et tagada Ukraina elanike turvatunne nii kiiresti kui võimalik,“ ütles Demtšuk.

Demtšuki sõnul on nad eestlastele osutatud abi eest ääretult tänulikud: „Mõistes, et inimesed üle maailma on väsinud sõjast Ukrainas, on meil hea meel, et leidub neid inimesi, kes jätkuvalt toetavad meie rahva püüdlust vabadusele. Saadame suured tänud kõigile eestlastele teie panuse eest, mis on meie jaoks hindamatu,“ sõnas Demtšuk.