VIDEO | Välijuht: tulekahju Kristiine keskuses sai alguse mööblilaost. Päästjad otsisid esiti ka kaht kadunud inimest

Keskuse evakuatsioon toimus kiiresti ja suuremate probleemideta, sest käivitus automaatne tuletõrjealarm. Tõsisemat muret tekitas päästjatele hoopis esmane info, et kaks inimest on jäänud keskuses kadunuks. „Neid hakati otsima, kuid õige pea saime mõlemaga kontakti, et nad on pääsenud ja hoonest väljas,“ märkis Teder.