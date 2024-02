ÜLEVAADE | Tallinna linnapea tool kõigub. Mihhail Kõlvart: kui hääled on koos, tehke ära!

Et tänane opositsioon võimule pääseks, on vaja sotsiaaldemokraatide ületulekut. Kui kindel Kõlvart temaga veel võimuliidus olevate sotside truuduses on? „Meil on sotsiaaldemokraatidega hea koostöö ja ma ei näe praegu ühtegi põhjust, miks meie koalitsioon ei saaks töötada,“ väitis Kõlvart. „Sotside üleminek on opositsiooni unistus ja ma ei oska kõiki nende unistusi kommenteerida.“

Kõlvart lisas, et tema hinnangul puuduks võimalikul liidul tallinlaste toetus. „ Reformierakond soovib ka Tallinnas juhtida ja kõik ülejäänud erakonnad hakkavad neid teenindama nagu Toompeal,“ ennustas linnapea. „Ma ei usu, et valijad toetavad sama koosseisu, mis valitseb riigi tasandil.“

Kas Keskerakond kukub märtsis võimult? „Mulle tundub, et see ei ole väga tõsiseltvõetav, kui igal kuul sama teemat arutame,“ nentis Kõlvart. „Lubati, et võim kukub kindlasti detsembris, siis, et aasta alguses, nüüd on uus tähtaeg märtsi keskel, aga olen kuulnud ka, et lubatakse kolme kuu pärast. Kui hääled on koos, tuleb ära teha, mida siin nii pikalt arutada.“

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti (Keskerakond) sõnul on väga positiivne, et opositsioon suutis aasta jooksul linnavolikogu aseesimehe kandidaadis kokku leppida. Ta märkis, et ei mäletagi mõnd sarnast situatsiooni, kus opositsiooni esindaja valimine nii kaua aega võtnuks.

Reformierakond: Ossinovski võiks saada linnapeaks

Reformierakonna linnavolikogu fraktsiooni juhi Pärtel Peeter Pere sõnul tähendab Andre Hanimägi volikokku naasmine, et opositsioon on võimuvahetusele taas sammu võrra lähemal. Ta rõhutas, et kõik sõltub siiski sotsiaaldemokraatidest ja Hanimägi tulek üksi midagi ei muuda.

„Sotside ületuleku võimalus on suur,“ sõnas Pere veendunult. Ta lisas, et võimupööret püütakse saavutada eelkõige inimestega rääkimise kaudu. „Räägime opositsioonis omavahel ja ka keskerakondlastega, võrdleme märkmeid, et kes on potentsiaalne ületulija, mis on nende võimalikud ootused,“ kirjeldas Pere.

Ka sotsiaaldemokraatidele kinnitatakse, et opositsioon on valmis igakülgseks koostööks. „Tahame olla valmis selleks, et kui Hanimägi naaseb, võiks sealt asjad meie poolest päevade, kui mitte tundidega juhtuda.“

Volikogus sahistatakse, et sotside meelitamiseks on tarvis linnapeakoht neile lubada. Pere seda ideed ümber ei lükanud. „Kui Ossinovski soovib linnapeatooli, siis selle jaoks on praegu vaat et erakordne võimalus,“ kinnitas Pere ja lisas, et see on igaühe ennustada, kas tal võib pärast järgmisi valimisi selline võimalus uuesti tekkida.

EKRE: uue võimuliidu tekkimine on ebatõenäoline

EKRE linnavolikogu fraktsiooni juht Mart Kallas nentis, et ei ole võimuliidu vahetuse osas eriti optimistlik. „Kui soovitakse opositsiooni jätta Keskerakond ja EKRE, siis peaks vähemalt viis inimest veel kuskilt tulevasse koalitsiooni üle minema, see on üsna ebatõenäoline,“ selgitas Kallas oma matemaatikat.

Tegelikult on võimalik uus võimuliit moodustada ka ilma EKREta, ent sellisel juhul saaks uus koalitsioon volikogus vaid ühe häälega enamuse. Juhul, kui kaasata ka EKRE, oleks valitsemine kohtade mõttes lihtsam.