„Mis oht ma riigile olen?“ Relvaloast ilma jäänud Urmas Sõõrumaa peab PPA-ga kohtulahingut

Mullu juunis otsustas politsei- ja piirivalveamet (PPA), et suurärimehe Urmas Sõõrumaa relvaluba tunnistatakse kehtetuks. Täna jäi kohtusaalis kõlama, et selle põhjuseks oli pikk paturegister ja oht ühiskonnale. Sõõrumaa ja tema kaitsja vaidlevad vastu, et otsus oli põhjendamatu ja lihtsalt ebaõiglane lisakaristus liiklusrikkumiste eest.